Дания открыла границы влюбленным. Близкие отношения можно доказать фотографиями

Власти Дании решили открыть границы для влюбленных из других стран, которые были разделены со своими датскими партнерами из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает ВВС News.
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Право на пересечение границы Дании получили жители Финляндии, Исландии, Германии, Норвегии и Швеции. Для получения пропуска отношения необходимо будет подтвердить - в качестве доказательств сгодятся фотографии, SMS-сообщения и электронные письма.
Рассматриваться как "серьезные" будут только отношения длиной от полугода и дольше, которые сопровождались личными встречами, а не только перепиской или звонками, утверждает полиция Дании.
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