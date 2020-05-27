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Дания открыла границы влюбленным. Близкие отношения можно доказать фотографиями

Дания открыла границы влюбленным. Близкие отношения можно доказать фотографиями - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.05.2020, 12:25

Но чтобы пересечь границу, парам придется доказать "серьезность" их отношений

Власти Дании решили открыть границы для влюбленных из других стран, которые были разделены со своими датскими партнерами из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает ВВС News.

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Право на пересечение границы Дании получили жители Финляндии, Исландии, Германии, Норвегии и Швеции. Для получения пропуска отношения необходимо будет подтвердить - в качестве доказательств сгодятся фотографии, SMS-сообщения и электронные письма.

Рассматриваться как "серьезные" будут только отношения длиной от полугода и дольше, которые сопровождались личными встречами, а не только перепиской или звонками, утверждает полиция Дании.

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Дарья Мостовая
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