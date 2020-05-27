Дания открыла границы влюбленным. Близкие отношения можно доказать фотографиями

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Власти Дании решили открыть границы для влюбленных из других стран, которые были разделены со своими датскими партнерами из-за карантинных ограничений. Об этом сообщает ВВС News.

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Право на пересечение границы Дании получили жители Финляндии, Исландии, Германии, Норвегии и Швеции. Для получения пропуска отношения необходимо будет подтвердить - в качестве доказательств сгодятся фотографии, SMS-сообщения и электронные письма.

Рассматриваться как "серьезные" будут только отношения длиной от полугода и дольше, которые сопровождались личными встречами, а не только перепиской или звонками, утверждает полиция Дании.

В марте 2020-го влюбленные из разных стран устраивали свидания на границе Дании с Германией.

В середине апреля Дания начала ослаблять карантинные ограничения, роста числа новых заражений нет.

16 мая свои границы после смягчения карантина начала открывать Германия.

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