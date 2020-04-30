Коронавирус. Дания ослабила карантин две недели назад, роста числа заражений нет

Метте Фредериксен в школе 16 апреля (фото - ЕРА)

В Дании начали ослаблять карантинные меры в середине апреля, с тех пор распространение коронавируса в стране не ускорилось. Об этом сообщает BBC.

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Согласно данным Государственного института сывороток (State Serum Institute), который отвечает за готовность к борьбе с инфекционными заболеваниями, так называемый показатель R0, который показывает среднее число случаев заражения людей вирусом, немного увеличился с середины апреля, но остается ниже 1,0.

"Нет никаких признаков того, что эпидемия COVID-19 ускоряется", – сообщили в институте.

С 15 апреля в Дании заработали детские сады и начальные школы.

20 апреля открылись предприятия малого бизнеса – парикмахерские, салоны красоты и автошколы.

С 10 мая в Дании планируют увеличить количество людей, которым разрешено собираться вместе в общественных местах, до 500 человек

29 апреля сообщалось, что в Боснии и Герцеговине через несколько дней после ослабления ограничений резко увеличилось количество заразившихся коронавирусом.