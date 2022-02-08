Дания отправит истребители в Балтийское море из-за "военного давления РФ на Украину"

Дания заявила, что повысит свою военную готовность, включая развертывание двух истребителей на острове Борнхольм в Балтийском море "из-за неприемлемого военного давления России на Украину". Также страна подготовит фрегат для усиленного мониторинга датских вод, сообщает Reuters.

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Командование обороны Дании заявило, что подготовит боевой батальон численностью 700-800 солдат, который будет находиться в боевой готовности и сможет приступить к участию в операциях НАТО в течение от одного до пяти дней, по сравнению с нынешними 30 днями.

"Мы укрепляем наш военный потенциал, чтобы иметь возможность реагировать быстрее, если этого потребует ситуация", — заявил начальник штаба обороны Дании Флемминг Лентфер.

Дания также подготовит фрегат для усиленного мониторинга датских вод и планирует отправить два истребителя F-16 на датский остров Борнхольм в Балтийском море "в ближайшем будущем", сообщило командование обороны.

25 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать свои войска в Украине, но при этом союзники в восточной его части не должны сомневаться в приверженности НАТО их защите.

4 февраля в Польшу начали прибывать войска США для усиления восточного фланга НАТО.

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Вадим Ребрина

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