Дания отправит истребители в Балтийское море из-за "военного давления РФ на Украину"
Дания заявила, что повысит свою военную готовность, включая развертывание двух истребителей на острове Борнхольм в Балтийском море "из-за неприемлемого военного давления России на Украину". Также страна подготовит фрегат для усиленного мониторинга датских вод, сообщает Reuters.
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Командование обороны Дании заявило, что подготовит боевой батальон численностью 700-800 солдат, который будет находиться в боевой готовности и сможет приступить к участию в операциях НАТО в течение от одного до пяти дней, по сравнению с нынешними 30 днями.
"Мы укрепляем наш военный потенциал, чтобы иметь возможность реагировать быстрее, если этого потребует ситуация", — заявил начальник штаба обороны Дании Флемминг Лентфер.
Дания также подготовит фрегат для усиленного мониторинга датских вод и планирует отправить два истребителя F-16 на датский остров Борнхольм в Балтийском море "в ближайшем будущем", сообщило командование обороны.
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