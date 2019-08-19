Дания ответила Трампу: Гренландия не продается, разговор окончен

Метте Фредериксен (фото - ЕРА)

Датский премьер-министр Метте Фредериксен надеется, что заявления из Вашингтона о желании американского президента Дональда Трампа "купить" Гренландию - это не всерьез. Ее слова цитирует гренландская газета Sermitsiaq.AG, пишет politiken.dk.

"Гренландия не продается. Гренландия - не датская, Гренландия - гренландская. Я все-таки надеюсь, что эти обсуждения не всерьез. Она не продается", - сказала Фредериксен.

На фоне скандала премьер Дании вчера прилетела на Гренландию, где пробудет два дня.

"Это прежде всего визит, в рамках которого я хочу подтвердить хорошие отношения между Данией и Гренландией. <...> Это абсурдное обсуждение, и Ким Килсен (национальный председатель Гренландии, - ред.), конечно, дал понять, что Гренландия не продается, и поэтому разговор окончен. С другой стороны, нам есть еще о чем поговорить с президентом США", - сказала Фредериксен, добавив, что Дания хочет "более тесного" сотрудничества с Вашингтоном.

Справка. В 2009 году Гренландия получила самоуправление, но Дания до сих пор контролирует международную политику острова и вопросы его обороны. Конституция Дании признает право острова на независимость. Если Гренландия станет суверенным государством, она потеряет ежегодные субсидии от Дании - около 483 млн евро. Это 60% бюджета Гренландии.