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Делала репортаж о коронавирусе в Ухане. В Китае журналистку хотят посадить в тюрьму

17.11.2020, 12:15
Делала репортаж о коронавирусе в Ухане. В Китае журналистку хотят посадить в тюрьму - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сотрудницу СМИ обвинили в том, что она распространяет ложную информацию и провоцирует неприятности

В Китае 37-летней журналистке Чжан Чжань, которая в свое время делала репортаж о коронавирусе в Ухане, грозит тюрьма. Ее обвиняют в том, что она "устраивает ссоры и провоцирует неприятности", пишет BBC.

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В феврале 2020 года журналистка поехала в Ухань, чтобы снять там несколько историй о ситуации с COVID-19 в этом регионе.

Через несколько месяцев после выхода репортажа, в мае, Чжань пропала в Ухане без вести, а 19 июня ее официально арестовали в Шанхае. Адвокат смог встретиться со своей подзащитной только 9 сентября.

В обвинительном заключении утверждается, что журналистка распространяла "ложную информацию через текст, видео и другие средства массовой информации через WeChat, Twitter и Youtube". Наказание по этой статье может составлять до пяти лет лишения свободы.

Примечательно, что это уже не первый случай, когда Чжань пытаются привлечь к ответственности. В сентябре 2019 года ее задержали за то, что она высказывалась в поддержку активистов в Гонконге. Тогда же ее заставили пройти психиатрическое обследование.

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Дарья Мостовая
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