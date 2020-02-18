Умер директор главной больницы Уханя, где борются с коронавирусом

В Ухани за 10 дней была построена больница специально для приема больных с коронавирусом (Фото: Stringer/ЕРА)

Лю Чжимин, директор главного госпиталя изолированного города Уханя, скончался от пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Медик умер сегодня утром. Госпиталь, который он возглавлял, принимал исключительно пациентов с коронавирусом.

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Это седьмая жертва коронавируса среди сотрудников сферы здравоохранения. 14 февраля сообщалось о более 1700 инфицированных медиков.

Суточное число новых случаев заболевания коронавирусом в материковом Китае впервые с января упало ниже 2000, но вирус еще далек от сдерживания, заявляют власти КНР.

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