Коронавирусом заразились более 1700 врачей

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Коронавирусом COVID-2019 заразились 1716 врачей, которые оказывали помощь инфицированным пациентам. Об этом сообщает СNN со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.

Почти 90% этих медиков работал в провинции Хубэй – эпицентре вспышки и наиболее зараженном районе Китая.

"Прямо сейчас, это действительно проблема. В нашей больнице уже есть более 100 врачей, которые находятся на карантине дома", - сказала медсестра Нин Чжу, у которой есть подозрение на заражение.

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По ее словам, медиков сначала отправляют на карантин. Если после дополнительных тестов диагноз не подтверждается, то они возвращаются к работе. Сейчас в ее больнице коронавирус зафиксировали у 30 врачей.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV (переименован в COVID-19), который вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на утро 14 февраля заразились 64 436 человек, 1383 умерли, выздоровели 6886. Еще нет вакцины и специфического метода лечения.

7 февраля умер врач Ли Вэньлян, который предупреждал о вирусе еще в декабре 2019-го. Его безуспешно пытались реанимировать в течение 5 часов.

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