Коронавирусом заразились более 1700 врачей

Коронавирусом COVID-2019 заразились 1716 врачей, которые оказывали помощь инфицированным пациентам. Об этом сообщает СNN со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения Китая.
Почти 90% этих медиков работал в провинции Хубэй – эпицентре вспышки и наиболее зараженном районе Китая.
"Прямо сейчас, это действительно проблема. В нашей больнице уже есть более 100 врачей, которые находятся на карантине дома", - сказала медсестра Нин Чжу, у которой есть подозрение на заражение.
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По ее словам, медиков сначала отправляют на карантин. Если после дополнительных тестов диагноз не подтверждается, то они возвращаются к работе. Сейчас в ее больнице коронавирус зафиксировали у 30 врачей.
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