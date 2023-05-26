UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Депутат Северной Македонии встретилась со Стефанчуком и подумала, что это Турчинов – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 10:51
Депутат Северной Македонии встретилась со Стефанчуком и подумала, что это Турчинов – фото - Фото
Снежана Калеска-Ванчева (Фото: Facebook)

Депутат Северной Македонии Снежана Калеска-Ванчева встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, приняв его за Александра Турчинова – бывшего исполняющего обязанности президента Владимира Зеленского в 2014 году. Соответствующее сообщение она опубликовала в Facebook.

Калеска-Ванчева, вероятно, не знала имени чиновника, с которым встретилась. Также она не указала имя президента Украины.

"Встреча с Александром Турчиновым, спикером Верховной Рады, также временно занимающим пост президента Украины, в рамках учебной поездки по демократическому развитию в парламент Швеции", – написала она.

Под комментариями иностранцы и украинцы указывают на ошибки, однако депутат до сих пор не исправила сообщение, которое опубликовала 20 часов назад.

В Верховной Раде инцидент никак не комментировали.

Скриншот з допису депутутки

Читайте также: Стефанчук в сейме Польши вспомнил о Волыни: Принимаем правду, какой бы болезненной она ни была

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийалександр турчиновРуслан СтефанчукСнежана Калеска-Ванчева
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 