Депутат Северной Македонии встретилась со Стефанчуком и подумала, что это Турчинов – фото

Депутат Северной Македонии Снежана Калеска-Ванчева встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, приняв его за Александра Турчинова – бывшего исполняющего обязанности президента Владимира Зеленского в 2014 году. Соответствующее сообщение она опубликовала в Facebook.

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Калеска-Ванчева, вероятно, не знала имени чиновника, с которым встретилась. Также она не указала имя президента Украины.

"Встреча с Александром Турчиновым, спикером Верховной Рады, также временно занимающим пост президента Украины, в рамках учебной поездки по демократическому развитию в парламент Швеции", – написала она.

Под комментариями иностранцы и украинцы указывают на ошибки, однако депутат до сих пор не исправила сообщение, которое опубликовала 20 часов назад.

В Верховной Раде инцидент никак не комментировали.

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