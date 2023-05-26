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Депутатка Північної Македонії зустрілася зі Стефанчуком і подумала, що це Турчинов – фото

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26.05.2023, 10:51
Депутатка Північної Македонії зустрілася зі Стефанчуком і подумала, що це Турчинов – фото - Фото
Снежана Калеска-Ванчева (Фото: Facebook)

Депутатка Північної Македонії Снежана Калеска-Ванчева зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, прийнявши його за Олександра Турчинова - колишнього виконувача обов'язків президента у 2014 році. Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.

Калеска-Ванчева, ймовірно, не знала ім'я посадовця, з яким зустрілася. Так само вона не вказала ім'я президента України.

"Зустріч із Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції", – написала вона.  

Під коментарями іноземці та українці вказують на помилки, проте депутатка досі не виправила допис, який опублікувала 20 годин тому.

У Верховній Раді інцидент ніяк не коментували.

Скриншот з допису депутутки

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийруслан стефанчуколександр турчиновСнежана Калеска-Ванчева
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