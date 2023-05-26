Депутатка Північної Македонії зустрілася зі Стефанчуком і подумала, що це Турчинов – фото

Депутатка Північної Македонії Снежана Калеска-Ванчева зустрілася зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком, прийнявши його за Олександра Турчинова - колишнього виконувача обов'язків президента у 2014 році. Відповідний допис вона опублікувала у Facebook.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Калеска-Ванчева, ймовірно, не знала ім'я посадовця, з яким зустрілася. Так само вона не вказала ім'я президента України.

"Зустріч із Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції", – написала вона.

Під коментарями іноземці та українці вказують на помилки, проте депутатка досі не виправила допис, який опублікувала 20 годин тому.

У Верховній Раді інцидент ніяк не коментували.

Читайте також: Стефанчук у сеймі Польщі згадав про Волинь: Приймаємо правду, якою б болючою вона не була

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.