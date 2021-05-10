Действующие ограничения малоэффективны. ЕС готовит новые санкции против Беларуси – Reuters
Европейский союз готовит четвертый раунд санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси в ответ на спорные президентские выборы в прошлом году, и в июне под действие новых ограничений могут попасть до 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.
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Инициаторами введения новых санкций выступили Польша и Литва, поскольку введенные до сих пор меры оказались малоэффективными.
Министры иностранных дел ЕС обсудили Беларусь сегодня, 10 июня, и дипломаты заявили, что многие из 27 членов блока поддерживают дополнительные санкции, но Брюсселю необходимо собрать достаточные доказательства для предоставления юридически надежных списков.
"Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", – сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
- После президентских выборов и подавления акций протеста в Беларуси, Евросоюз наряду с США, Великобританией и Канадой уже ввел замораживание активов и запреты на поездки почти 90 должностным лицам, включая Александра Лукашенко.
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