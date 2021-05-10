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Действующие ограничения малоэффективны. ЕС готовит новые санкции против Беларуси – Reuters

10.05.2021, 20:30
Действующие ограничения малоэффективны. ЕС готовит новые санкции против Беларуси – Reuters - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Christian Bruna/ЕРА)

Европейский союз готовит четвертый раунд санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси в ответ на спорные президентские выборы в прошлом году, и в июне под действие новых ограничений могут попасть до 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов.

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Инициаторами введения новых санкций выступили Польша и Литва, поскольку введенные до сих пор меры оказались малоэффективными.

Министры иностранных дел ЕС обсудили Беларусь сегодня, 10 июня, и дипломаты заявили, что многие из 27 членов блока поддерживают дополнительные санкции, но Брюсселю необходимо собрать достаточные доказательства для предоставления юридически надежных списков.

"Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели", – сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

  • После президентских выборов и подавления акций протеста в Беларуси, Евросоюз наряду с США, Великобританией и Канадой уже ввел замораживание активов и запреты на поездки почти 90 должностным лицам, включая Александра Лукашенко.
СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. Протестная активность с той поры сошла на нет.

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Наталия Медведева
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беларусь александр лукашенко санкции
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