Директор ЦРУ: Мы уверены, что Китай изучает возможность поставки оружия в Россию – видео

Соединенные Штаты Америки уверены, что Китай изучает возможность поставки оружия в Россию, сказал в субботу в интервью CBS News директор ЦРУ Уильям Бернс.

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Принято ли окончательное решение, он не знает.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает возможность предоставления летального вооружения. Но мы также не видим, чтобы окончательное решение уже было принято, и не видим признаков реальных поставок летального вооружения", – сказал Бернс.

США надеются, что Китай все-таки не пойдет на этот "очень рискованный и неразумный" шаг.

Несколько дней назад CNN и The Washington Post написали, что чиновники США считают, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи России боевых беспилотников, стрелкового оружия и артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм.

На следующей неделе в Пекин с визитом отправится беларуский диктатор Александр Лукашенко.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Беларусь может быть использована для обхода санкционных ограничений при поставке китайских товаров в РФ.

25 февраля Китай заблокировал принятие итогового заявления саммита министров финансов стран Большой двадцатки из-за того, что в нем осуждалась агрессия России против Украины.

24 февраля Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов, в которых ничего не говорится о выводе российских войск с территории Украины.

Андрій Водяний

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