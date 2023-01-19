Джасинда Ардерн покидает пост премьер-министра Новой Зеландии из-за выгорания

Джасинда Ардерн покидает пост премьер-министра Новой Зеландии в преддверии выборов этого года, заявив, что "нет энергии" для руководства страной. Шокирующее заявление прозвучало в тот момент, когда опросы показали, что ее Лейбористская партия столкнется с трудностями на выборах 14 октября, пишет BBC.

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Ардерн сказала о шести "тяжелых" годах работы.

Депутаты-лейбористы проголосуют за поиск кандидата на ее должность в воскресенье.

42-летняя Ардерн сказала, что пыталась восстановить силы во время летнего отпуска. "Но, к сожалению, этого не произошло, и я бы оказала медвежью услугу Новой Зеландии, если бы продолжила", – сказала она журналистам в четверг.

Ардерн стала самой молодой женщиной-главой правительства в мире, когда ее избрали премьер-министром в 2017 году в возрасте 37 лет.

Агентство отмечает, что последние опросы общественного мнения показали, что ее личная популярность сейчас самая низкая с момента ее избрания. В 2022 году Ардерн сказала BBC, что падение ее популярности было ценой, которую правительство НЗ заплатило за защиту людей от COVID-19.

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Вадим Ребрина

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