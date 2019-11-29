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Джонсон просит Трампа не лезть в британские дела

Джонсон просит Трампа не лезть в британские дела - Фото
Борис Джонсон и Дональд Трамп (фото - ЕРА)
29.11.2019, 13:21

Выборы в Великобритании запланированы на 12 декабря. Президент США уже успел рассказать, как "будет лучше" с ними для Британии.

Для всех будет лучше, если американский президент Дональд Трамп не станет вмешиваться в предстоящие парламенские выборы в Британии, когда на следующей неделе посетит Лондон по случаю саммита НАТО. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет Reuters.

"Чего мы не делаем традиционно как любящие союзники и друзья, - это не втягиваемся в предвыборные кампании друг друга", - призвал или предостерег Джонсон, чья Консервативная партия сейчас лидирует в опросах.

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Как бы там ни было, Трамп уже прокомментировал выборы в Британии, заявив в октябре, что "левый" лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин якобы будет настолько плохим для страны, что Джонсону следовало бы заключить союзное соглашение с лидером партии Brexit Найджелом Фаражем.

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