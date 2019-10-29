В парламенте Великобритании поддержали досрочные выборы

Борис Джонсон в парламенте Великобритании (Фото: EPA)

В Великобритании Палата общин поддержала назначение досрочных выборов на 12 декабря. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что парламентарии 438 голосами против 20-ти одобрили закон, который подготовил почву для первых декабрьских выборов с 1923 года.

Уточняется, что законопроект еще не утвержден Палатой лордов, но он может стать законом уже к концу недели.

Если это произойдет, то начнется пятинедельная кампания до дня голосования.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что общественности должна быть предоставлена возможность выбора в отношении будущего Brexit и страны.

Джонсон надеется, что выборы дадут ему новый мандат на его сделку с Brexit и выведут ситуацию из нынешнего парламентского тупика, который привел к очередной отсрочке выхода Великобритании из ЕС.

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