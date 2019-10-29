В парламенте Великобритании поддержали досрочные выборы

В Великобритании Палата общин поддержала назначение досрочных выборов на 12 декабря. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что парламентарии 438 голосами против 20-ти одобрили закон, который подготовил почву для первых декабрьских выборов с 1923 года.
Уточняется, что законопроект еще не утвержден Палатой лордов, но он может стать законом уже к концу недели.
Если это произойдет, то начнется пятинедельная кампания до дня голосования.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что общественности должна быть предоставлена возможность выбора в отношении будущего Brexit и страны.
Джонсон надеется, что выборы дадут ему новый мандат на его сделку с Brexit и выведут ситуацию из нынешнего парламентского тупика, который привел к очередной отсрочке выхода Великобритании из ЕС.
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