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Выборы в Великобритании: Джонсон близок к успеху Тэтчер - опрос

Выборы в Великобритании: Джонсон близок к успеху Тэтчер - опрос - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
28.11.2019, 12:10

В случае победы премьер-министр сможет наконец осуществить Brexit

Консервативная партия Великобритании на предстоящих 12 декабря выборах может получить лучший результат с 1987 года. Такой прогноз сделала модель, разработанная социологами компании Yougov и хорошо предсказавшая результаты предыдущих выборов, сообщает Reuters.

Предсказание основано на опросе более 100 000 человек в течение семи дней. Согласно расчетам, консерваторы и их лидер, премьер-министр Борис Джонсон могут рассчитывать на 359 мест в парламенте - это на 42 места больше, чем они получили на выборах 2017 года. Их основные конкуренты, лейбористы, наоборот, могут потерять 51 место и провести в парламент только 211 депутатов.

В случае, если консерваторам удастся получить большинство в парламенте, Джонсон сумеет наконец выполнить свое обещание и вывести страну из Евросоюза 31 января. В то же время, социологи подчеркивают, что до выборов остается достаточно много времени и настроения избирателей могут измениться.

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Консервативная партия Великобритания выборы Борис Джонсон brexit
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