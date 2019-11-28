Выборы в Великобритании: Джонсон близок к успеху Тэтчер - опрос

Консервативная партия Великобритании на предстоящих 12 декабря выборах может получить лучший результат с 1987 года. Такой прогноз сделала модель, разработанная социологами компании Yougov и хорошо предсказавшая результаты предыдущих выборов, сообщает Reuters.
Предсказание основано на опросе более 100 000 человек в течение семи дней. Согласно расчетам, консерваторы и их лидер, премьер-министр Борис Джонсон могут рассчитывать на 359 мест в парламенте - это на 42 места больше, чем они получили на выборах 2017 года. Их основные конкуренты, лейбористы, наоборот, могут потерять 51 место и провести в парламент только 211 депутатов.
В случае, если консерваторам удастся получить большинство в парламенте, Джонсон сумеет наконец выполнить свое обещание и вывести страну из Евросоюза 31 января. В то же время, социологи подчеркивают, что до выборов остается достаточно много времени и настроения избирателей могут измениться.
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