Только не референдум: партия Brexit поможет Джонсону на выборах

Британская Партия Brexit не будет выставлять кандидатов в тех округах, где на прошлых выборах победили представители Консервативной партии. Об этом заявил лидер партии Найджел Фарадж, сообщает BBC.
Такое решение Фарадж объяснил желанием сократить шансы на проведение нового референдума о Brexit. По его словам, партия сосредоточится борьбе против кандидатов от лейбористов, а также от других партий, выступающих против Brexit.
Лидер консерваторов, премьер-министр Борис Джонсон приветствовал такое решение Фараджа.
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