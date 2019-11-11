Только не референдум: партия Brexit поможет Джонсону на выборах

Найджел Фарадж (Фото: EPA)

Британская Партия Brexit не будет выставлять кандидатов в тех округах, где на прошлых выборах победили представители Консервативной партии. Об этом заявил лидер партии Найджел Фарадж, сообщает BBC.

Такое решение Фарадж объяснил желанием сократить шансы на проведение нового референдума о Brexit. По его словам, партия сосредоточится борьбе против кандидатов от лейбористов, а также от других партий, выступающих против Brexit.

Лидер консерваторов, премьер-министр Борис Джонсон приветствовал такое решение Фараджа.

17 октября между ЕС и Великобританией было достигнуто соглашение

19 октября депутаты парламента Великобритании проголосовали за перенос решения по сделке о Brexit.

28 октября ЕС согласился на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

29 октября оппозиция согласилась на проведение досрочных парламентских выборов по инциативе Джонсона.

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