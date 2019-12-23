Джонсон: Я ошибался - перезагрузка отношений с Россией невозможна

Перезагрузка отношений между Великобританией и Россией невозможна. Об этом в своей колонке для The Spectator пишет британский премьер Борис Джонсон.
По его словам, он на самом деле лелеял надежду на то, что с Россией можно начать все с чистого листа, "как и многие другие министры иностранных дел и премьеры до меня", ведь "это великая страна, с которой мы вместе боролись против фашизма".
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"Очень, очень печально, что я был неправ", - резюмировал он в лаконичной записи блога.
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