Джонсон на базе НАТО подавал рождественский обед солдатам: фото

Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подавал рождественский обед британским войскам во время визита в расположение миссии НАТО в эстонском городе Тапа. Об этом сообщает ВВС.

На базе служат 850 британских солдат. Великобритания играет ведущую роль в балтийской миссии альянса.

Премьер-министр поздравил военных с Рождеством и подчеркнул приверженность его страны целям НАТО по защите эстонско-российской границы.

"То, что вы делаете, невероятно важно, потому что причина, по которой все в нашей стране могут провести Рождество в мире и безопасности, заключается в том, что вы делаете здесь", - сказал Джонсон британским военным.

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