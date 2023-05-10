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Для бундесвера заказаны 50 БМП Puma, они заменят Marder, которые переданы ВСУ – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 16:55
Для бундесвера заказаны 50 БМП Puma, они заменят Marder, которые переданы ВСУ – Reuters - Фото
БМП Puma (Фото - Rheinmetall)

Германия намерена закупить для бундесвера 50 боевых машин пехоты Puma за 1,5 млрд евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Бундестаге.

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Два члена бюджетного комитета Бундестага сообщили агентству, что 10 мая комитет одобрил закупку 50 БМП Puma для бундесвера.

Необходимость в закупке возникла после передачи бундесвером Украине в качестве военной помощи БМП Marder.

Агентство отмечает, что так или иначе Германия планировала заменить Marder на более современные Puma, а вторжение России и военная помощь Украине этот процесс ускорили.

В январе 2023 года стало известно, что, как показали учения бундесвера, БМП Puma не выдерживают боевого применения. Утверждалось, что военные Германии рекомендовали отказаться от планов их закупок. 

Сергій Бережний
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