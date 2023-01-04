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Немецкая Puma не выдерживает боевых условий, на учениях сломались все 18 машин – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 17:46
Немецкая Puma не выдерживает боевых условий, на учениях сломались все 18 машин – Spiegel - Фото
БМП Puma (Фото - Wikipedia / Sonaz)

Принятые на вооружение в Германии БМП Puma не выдерживают боевого применения, как показали проведенные в декабре учения Бундесвера. Направленный в Бундестаг секретный доклад Минобороны Германии оказался в распоряжении Spiegel.

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Издание называет "полным фиаско" результаты практического применения в ходе учений 18 БМП Puma – все машины в поле вышли из строя. И хотя сейчас 17 из них уже отремонтированы, военные практически сразу заявили, что больше не будут заказывать Puma для Бундесвера.

Хотя Puma имела репутацию одной из самых современных немецких бронемашин, попытка использовать их в боевых стрельбах привела к "отказам отдельных дорогостоящих компонентов и повреждениям из-за возгораний", говорится в докладе. Отмечается, что в ряде случаев аварийные ситуации потребовали проведения специальных расследований. Spiegel уточняет, что внутри одной из БМП произошло серьезное возгорание кабеля.

Министр обороны Кристина Ламбрехт уже исключила Puma из программы участия Германии в развертывании сил быстрого реагирования НАТО. Они должны быть заменены бронемашинами Marder.

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Сергій Бережний
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Германия бундесвер puma пума кристина ламбрехт БМП Puma
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