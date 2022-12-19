В Бундесвере отказались от БМП Puma, решили использовать Marder, которые нужны Украине
Сегодня, 19 декабря, Министерство обороны Германии заявило об отказе от дальнейших закупок бронетранспортеров Puma и решении использовать в силах быстрого реагирования НАТО БМП Marder, тема передачи которых Вооруженным Силам Украины широко обсуждается в последнее время. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ и подробнее пишет Welt.
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Как отмечается, в бронетранспортерах Puma обнаружились серьезные недостатки, поэтому закупка их для немецкой армии приостановлена.
"Пока бронетранспортер не станет стабильным, закупки второй партии не будет", – заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
По информации агентства dpa, запланированное подписание соглашения о закупке дополнительных бронетранспортеров было отложено.
Теперь Германия делает ставку на более старые бронетранспортеры Marder в составе сил быстрого реагирования НАТО.
Бундесвер закупил около 350 боевых машин пехоты Puma. Из них 42 в настоящее время доступны в специальной конфигурации для сил быстрого реагирования.
Согласно отчету Spiegel, 18 БМП, задействованных в учениях, вышли из строя. В марте прошлого года после длительных испытаний руководство Бундесвера признало БМП Puma годным к боевым действиям.
По информации dpa, на неисправных бронетранспортерах были обнаружены, в частности, проблемы с электроникой.
- 25 июля 2022 года в комитете Бундестага по обороне предложили правительству ФРГ напрямую передать ВСУ Leopard.
- В начале осени легенда мирового бокса Владимир Кличко призвал канцлера разблокировать поставку Leopard 2 и Marder.
- В оппозиции обратились к Шольцу: "Объявите о поставках танков, не выставляйте ФРГ на смех".
- Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, побывав в Киеве и Ирпене, заявила – "если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их дать".
- В начале осени на то время посол Украины в Германии Мельник был убежден, что коалиция "в ближайшие недели" примет решение о поставках Marder и Leopard.
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