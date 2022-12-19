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В Бундесвере отказались от БМП Puma, решили использовать Marder, которые нужны Украине

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 15:54
В Бундесвере отказались от БМП Puma, решили использовать Marder, которые нужны Украине - Фото
БМП Marder (Фото: EPA)

Сегодня, 19 декабря, Министерство обороны Германии заявило об отказе от дальнейших закупок бронетранспортеров Puma и решении использовать в силах быстрого реагирования НАТО БМП Marder, тема передачи которых Вооруженным Силам Украины широко обсуждается в последнее время. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ и подробнее пишет Welt.

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Как отмечается, в бронетранспортерах Puma обнаружились серьезные недостатки, поэтому закупка их для немецкой армии приостановлена.

"Пока бронетранспортер не станет стабильным, закупки второй партии не будет", – заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

По информации агентства dpa, запланированное подписание соглашения о закупке дополнительных бронетранспортеров было отложено. 

Теперь Германия делает ставку на более старые бронетранспортеры Marder в составе сил быстрого реагирования НАТО.

Бундесвер закупил около 350 боевых машин пехоты Puma. Из них 42 в настоящее время доступны в специальной конфигурации для сил быстрого реагирования.

Согласно отчету Spiegel, 18 БМП, задействованных в учениях, вышли из строя. В марте прошлого года после длительных испытаний руководство Бундесвера признало БМП Puma годным к боевым действиям.

По информации dpa, на неисправных бронетранспортерах были обнаружены, в частности, проблемы с электроникой.

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Наталія Медведєва
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Германия война бмп puma военная помощь Marder
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