Для повышения доверия. Обама, Буш и Клинтон готовы публично вакцинироваться от COVID-19

Бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон пройдут вакцинацию от COVID-19 на камеру, чтобы повысить общественное доверие к безопасности вакцины, сообщает CNN.

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"Во-первых, вакцины должны быть оценены как безопасные, и направлены приоритетным группам населения. После этого президент Буш готов занять свою очередь и с радостью получит вакцину на камеру", – заявил пресс-секретарь Буша Фредди Форд.

"Президент Клинтон обязательно вакцинируется, как только это станет для него доступным исходя из приоритетов, определенных медицинскими властями. И он сделает это публично, если это поможет побудить всех американцев вакцинироваться", – сообщил CNN пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена.

"Если Энтони Фаучи (главный инфекционист США – ред.) скажет мне, что вакцина безопасна и можно сделать прививку от COVID-19, безусловно, я сделаю это", – заявил Обама в интервью SiriusXM. Он также подчеркнул, что вакцинируется после того, как эта возможность будет предоставлена людям в группах риска. "Я могу показать это (вакцинацию – ред.) по телевизору или в записи, чтобы люди знали, что я доверяю науке", – добавил Обама.

20 ноября компании Pfizer и BioNTech подали в США заявку на использование их вакцины от коронавируса в экстренных случаях. 10 декабря заявку должны рассмотреть в американском госрегуляторе FDA, в случае одобрения в США вакцинация может начаться уже 11-12 декабря.

30 ноября заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в США подала компания Moderna. Ее могут рассмотреть 17 декабря.

Денис Юдин

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