Дочь Рональда Рейгана извинилась за расистское высказывание отца

Рональд Рейган (фото - скриншот видео)

Пэтти Дэвис, дочь 40-го президента США Рональда Рейгана, опубликовала 1 августа колонку в Washington Post, в которой принесла извинения за расистское высказывание, допущенное ее отцом в 1971 году. Об этом сообщает Голос Америки.

На этой неделе в прессе опубликовали запись частного разговора между Рейганом и 37-м президентом США Ричардом Никсоном, во время которого Рейган назвал "обезьянами" делегатов африканских стран в ООН. Пэтти Дэвис пишет, что была шокирована услышанным.

Члены делегации Танзании и еще ряда африканских стран в 1971 году проголосовали за восстановление Китайской Народной Республики в составе ООН и одновременное исключение Тайваня, который до этого представлял Китай в составе международной организации. Республиканская администрация Никсона, соратником которого в те времена был Рейган, активно противилась восстановлению Пекина в правах.

После голосования, завершившегося в пользу КНР, члены танзанийской делегации начали танцевать прямо в стенах штаб-квартиры ООН.

"Только посмотри на этих обезьян из африканских стран – черт их побери, они так и не привыкли ходить в обуви", - сказал Рейган, который в 1971 году был губернатором Калифорнии, в телефонном разговоре с президентом Никсоном. Никсон записывал на пленку все разговоры по телефону. Расшифровка записи разговора с расистской ремаркой Рейгана была опубликована на сайте Atlantic.

"Я не могу ни защитить, ни рационализировать, ни объяснить то, что мой отец сказал во время… разговора по телефону… Если бы я прочитала его слова в виде цитаты, не услышав их, я бы сказала, что они сфабрикованы. Потому что я никогда ничего подобного от него не слышала", - написала дочь 40-го президента США в колонке.

Дэвис сравнила слова Рейгана с глубокой ножевой раной, которая навсегда останется в ее сердце. По ее мнению, если бы ее отец годы спустя услышал бы эту запись, он попросил бы о прощении.

Однако "слова, использованные им во время беседы с Никсоном, могут быть истолкованы только как мерзость", пишет дочь Рейгана.

Разоблачительную статью в Atlantic опубликовал Тим Нафтали, профессор Нью-Йоркского университета, который возглавлял Президентскую библиотеку Никсона с 2007 по 2011 годы. Когда запись разговора Рейгана и Никсона была впервые опубликована в 2000 году, ремарку об "обезьянах" удалили из соображений защиты конфиденциальности бывшего президента.

После смерти Рейгана в 2004 году вопрос конфиденциальности перестал быть актуальным. В прошлом году Нафтали сделал запрос о пересмотре уровня секретности отдельных частей разговора. В итоге Национальный архив США решил полностью опубликовать разговор Рейгана с Никсоном.

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