"Доказательство абстрактного мышления у неандертальцев": Ученые нашли древнее украшение

В северной Германии ученые нашли украшение из кости гигантского оленя. Артефакту более 51 000 лет, и он является доказательством развития абстрактного мышления у неандертальцев, передает научный журнал Nature.

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Украшение сделали из фаланги гигантского оленя – вымершего вида, обитавшего в Евразии и северной Африке. Кость с гравировками была найдена у бывшего входа в пещеру Айнхорнхеле. Размеры древней "дизайнерской" вещи – 56,8×39,9× 30,9 миллиметра, а вес – 36,1 грамма.

Ученые утверждают – насечки на кости появились не случайно. Они очень отличаются от следов разборки тушки зверя. Практического применения у этого предмета тоже нет, потому исследователи пришли к выводу, что это элемент декора.

Для создания таких линий на кости изначально ее нужно было отварить, а потом приступать к нанесению орнамента. Столь сложный процесс производства и редкость гигантских оленей в этой местности, по мнению ученых, подтверждает, что неандертальцы создали артефакт намеренно.

Благодаря этой находке антропологи пришли к выводу – у ранних Homo sapiens была способность к творческому самовыражению и к абстрактному мышлению.

В декабре 2019-го ученые провели исследование и выяснили, что неандертальцы могли дожить до 38 лет, а мамонты - примерно 60 лет.

В январе 2020-го ученые заявили, что им удалось обнаружить примерно 0,5% неандертальской ДНК в геноме жителей Африки.

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Оксана Житнюк

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