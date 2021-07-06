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"Доказательство абстрактного мышления у неандертальцев": Ученые нашли древнее украшение

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 16:29
Раскопки (Фото - ЕРА)

В северной Германии ученые нашли украшение из кости гигантского оленя. Артефакту более 51 000 лет, и он является доказательством развития абстрактного мышления у неандертальцев, передает научный журнал Nature.

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Украшение сделали из фаланги гигантского оленя – вымершего вида, обитавшего в Евразии и северной Африке. Кость с гравировками была найдена у бывшего входа в пещеру Айнхорнхеле. Размеры древней "дизайнерской" вещи – 56,8×39,9× 30,9 миллиметра, а вес – 36,1 грамма.

Ученые утверждают – насечки на кости появились не случайно. Они очень отличаются от следов разборки тушки зверя. Практического применения у этого предмета тоже нет, потому исследователи пришли к выводу, что это элемент декора.

Для создания таких линий на кости изначально ее нужно было отварить, а потом приступать к нанесению орнамента. Столь сложный процесс производства и редкость гигантских оленей в этой местности, по мнению ученых, подтверждает, что неандертальцы создали артефакт намеренно.

Благодаря этой находке антропологи пришли к выводу – у ранних Homo sapiens была способность к творческому самовыражению и к абстрактному мышлению.

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Оксана Житнюк
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ученые неандертальцы украшение олень артефакт Айнхорнхеле
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