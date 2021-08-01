Дом детства Курта Кобейна признали памятником культуры: фото

В США Департамент археологии и охраны памятников старины признал памятником культуры дом в штате Вашингтон, в котором вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн. Об этом сообщает NY Post.

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Небольшой дом в Абердине площадью 140 кв.м стал официальной достопримечательностью, имеющей культурное значение, и со временем там будут устраивать экскурсии.

Кобейн жил там с 1968 по 1984 год.

Новый владелец дома Ли Бэкон сказал, что его планы по воссозданию дома и возвращению его в первозданное винтажное состояние выполнены на 90-95%.

Дом не может стать постоянным музеем, но Бэкон изучает способы уже ближайшей весной открыть его для периодических частных экскурсий.

Также планируется установить на фасаде дома мемориальную доску, которая уже почти готова.

Бэкон и его жена Даниэль купили дом у семьи Кобейнов в 2018 году за $225 000.

Курт Кобейн - американский певец, вокалист и гитарист рок-группы Nirvana. Он застрелился 5 апреля 1994 года. В 2003-ем журнал Rolling Stone поместил Кобейна на 12-е место в списке "100 величайших гитаристов всех времен".

Курт Кобейн - американский певец, вокалист и гитарист рок-группы Nirvana. Он застрелился 5 апреля 1994 года. В 2003-ем журнал Rolling Stone поместил Кобейна на 12-е место в списке "100 величайших гитаристов всех времен". 28 октября 2019 года на аукционе продали кофту Кобейна, в которой он играл на MTV Unplugged.

28 октября 2019 года на аукционе кофту Кобейна, в которой он играл на MTV Unplugged. В июня 2020 года гитару с легендарного концерта Кобейна продали за $6 млн.

Наталия Медведева

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