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10.06.2019, 11:25

Дом Скрипалей хотят открыть для туристов: власти против

Дом Скрипалей хотят открыть для туристов: власти против - Фото
Дом Скрипалей (фото - ЕРА)

Власти города хотят купить дом, чтобы из него не сделали туристический объект

Власти британского Солсбери планируют купить дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля из-за опасения, что его могут использовать как туристический объект, сообщает издание The Sun.

Совет графства Уилтшир ведет со Скрипалем переговоры. Стоимость дома – около 200 тыс фунтов.

"Мы хотим, чтобы он не использовался в Airbnb (онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру – ред.) для торговли историей, и готовы его купить", - заявил представитель совета Алистер Каннингем.

Он добавил, что, если здание будет куплено, то власти обеспечат, чтобы дом использовался в жилых целях.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ.

Лондон обвинил Кремль и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. 5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Как оказалось позже, это ненастоящие их имена.

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери
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