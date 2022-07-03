"Домой, в Европу". В Тбилиси требуют отставки премьера из-за провала евроинтеграции – фото

В центре Тбилиси вечером в воскресенье, 3 июля, началась антиправительственная акция протеста под названием "Домой, в Европу". Митингующие выступают за европейскую интеграцию и требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Как сообщает Aspny, участники акции выдвинули ультиматум: они требуют, чтобы Гарибашвили ушел в отставку до конца дня, и планируют простоять на улице всю ночь, если это потребуется.

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Митинг организовало новое одноименное общественное движение с участием отдельных оппозиционных партий. Один из его лидеров Шота Дигмелашвили назвал акцию началом ненасильственного сопротивления.

"Основой любой власти является легитимация. Сколько у страны проблем — инфляция превышает 13%, цена бензина превысила 4 лари [40 грн], и чтобы снизить ее на 15 тетри [1,5 грн], в пять раз увеличили импорт бензина из России, когда Европа наоборот сокращает. Власть идет на все, набрали долгов, все это чувствуют. Одного этого достаточно, чтобы любая власть подняла руки и сказала: "Я ничего не могу сделать и ухожу", — сказал он.

Оппозиционер также указал на нарушение статьи 78 конституции Грузии, обязывающей правительство сделать все для обеспечения европейской интеграции государства.

"Здесь уже возникает вопрос легитимности. Когда власти перестают быть легитимными, начинается ненасильственное сопротивление, которое заканчивается тем, что власть перестает быть властью", — заявил он.

СПРАВКА. Власти в Грузии поддерживаются олигархом Бидзиной Иванишвили. Состояние он заработал в России в 1990-х годах. Имеет русское и французское гражданство.

9 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести персональные санкции "за связи с Кремлем" в отношении Бидзины Иванишвили.

23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Грузия, подавшая заявку вместе с Украиной, пока такой статус не получила, но ЕС подтвердил ее европейскую перспективу.

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Андрей Водяный

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