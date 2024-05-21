Досрочные выборы президента в Иране пройдут в конце июня. Появилась точная дата

Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании – с 12 по 27 июня

Фото: IRNA

Досрочные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня. Об этом сообщает государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на руководителей ветвей власти в стране.

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Регистрация кандидатов будет проходить с 30 мая по 3 июня, а период предвыборной кампании – с 12 по 27 июня.

Статья 131 Конституции Исламской Республики Иран предусматривает формирование совета по управлению исполнительными делами страны сроком на 50 дней и подготовку к президентским выборам.

Сразу после подтверждения смерти президента Ирана Ибрагима Раиси стало известно, что первый вице-президент Ирана Мохаммаад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны в течение 50 дней. Мохбер уже создал шесть специальных комитетов по управлению страной в ближайшее время.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, когда пересекал горную местность в сильном тумане. "Верховный лидер" Ирана Али Хаменеи в телеэфире заявил, что "никакого нарушения" в государственных делах из-за ситуации не произойдет.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил, среди них и Раиси.

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