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Друг Ким Чен Ына. Деннис Родман собрался в Россию, чтобы помочь заключенной баскетболистке

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21.08.2022, 22:25
Друг Ким Чен Ына. Деннис Родман собрался в Россию, чтобы помочь заключенной баскетболистке - Фото
Фото: Instagram/Деннис Родман

Знаменитый американский баскетболист Деннис Родман собирается поехать в Россию, чтобы помочь звезде WNBA Бриттни Грайнер. Ее приговорили в России к девяти годам колонии общего режима по обвинению в хранении и контрабанде наркотических средств.

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"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. И я постараюсь уехать на этой неделе", — сказал Родман журналисту NBC News.

У Родмана уже есть опыт контактов с другим международным лидером, который имеет напряженные отношения с США, — северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Баскетболист был первым американцем, с которым Ким встретился в качестве главы государства, и последние годы неоднократно посещал КНДР.

В 2018 году он находился в кулуарах встречи Дональда Трампа с Кимом, а раньше, вероятно, имел отношение к освобождению из северокорейской тюрьмы американца Кеннета Бэ, приговоренного к 15 годам лишения свободы.

NBC указывает, что Родману не нужно специальное разрешение США для въезда в Россию – достаточно российской визы. Но Государственный департамент настоятельно рекомендует американцам не посещать страну.

Родман лично знаком с Владимиром Путиным и в 2014 году во время одного из ток-шоу назвал российского диктатора "классным парнем".
  • 31-летнюю звезду Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в Шереметьево. В ее багаже были обнаружены картриджи для вейпа с гашишным маслом. Это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. На суде Грайнер сказала, что случайно бросила картриджи в сумку перед отлетом и не собиралась ввозить их в РФ.
  • 4 августа ее приговорили к девяти годам лишения свободы, но приговор еще должен подтвердить апелляционный суд.
Андрей Водяный
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Россия США деннис родман бриттни грайнер
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