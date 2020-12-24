"Других объяснений нет". Госдепартамент США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен сотрудниками ФСБ РФ, уверены в Госдепартаменте США. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на комментарий представителя Госдепартамента.

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"У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности правительства России", – заявили в Госдепартаменте.

Президент России Владимир Путин и российское правительство хотят, чтобы в США поверили в обратное, и выдвигают множество противоречивых теорий заговора, отмечено в комментарии. "Давайте внесем ясность: такого рода теории заговора – не более чем средство отвлечь внимание от серьезных вопросов, стоящих перед российским правительством, на которые оно еще не ответило", – заявил представитель Госдепартамента.

США полностью доверяют выводам ОЗХО о том, что Навальный был отравлен ядом из группы Новичок, подчеркнули в Госдепартаменте.

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.

21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.

В ФСБ назвали запись разговора подделкой и провокацией.

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Денис Юдин

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