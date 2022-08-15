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Дуда: Россия нарушила большое табу, напав на Украину

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 16:16
Дуда: Россия нарушила большое табу, напав на Украину - Фото
Анджей Дуда (Фото: пресс-служба президента Польши)

Президент Польши Анджей Дуда назвал российское вторжение нарушением "большого табу", действовавшего со времен Второй мировой войны. Об этом он сказал во время выступления в рамках празднования Войска Польского.

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"Россия и российский режим нарушили большое табу, которое было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой войны, что ни одно большое государство не нападает на другую страну, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы вернуть землю, подвергнуть сомнению существование государства и нации", — цитирует Дуду RMF24.

Он заявил, что масштабы российской прямой агрессии против независимой и суверенной демократической Украины было трудно спрогнозировать.

"Я совершенно не сомневаюсь, что это превзошло ожидания некоторых, а для кого-то стало полной неожиданностью", – заявил президент Польши.

Дуда поблагодарил за помощь, которую оказывают Украине и ее гражданам поляки. По его словам, Украина защищает не только свою землю, но и потенциально Польшу и остальную Европу. "Это фактически оборона безопасности Республики Польша", – подчеркнул он.

Польский президент также подчеркнул необходимость, не жалея усилий и ресурсов, обеспечить польскую армию лучшей и современной техникой. Оснащение армии позволит Польше иметь потенциал, которого боялись бы потенциальные агрессоры.

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Андрей Водяный
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Россия война польща анджей дуда
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