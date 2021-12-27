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Дуда ветировал законопроект о медиа, который критиковали в Польше и США

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 20:28
Дуда ветировал законопроект о медиа, который критиковали в Польше и США - Фото
Анджей Дуда (Фото: Neil Hall/EPA)

Президент Польши Анджей Дуда ветировал законопроект о медиа, который вызвал критику, прежде всего со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

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Законопроект о медиа, принятый недавно польским парламентом, запрещал любой неевропейской организации владеть более 49% в польских теле- или радиовещательных компаниях.

Проект закона запрещал выдавать лицензии на вещание компаниям со штаб-квартирой или регистрацией за пределами Европейской экономической зоны.

Оппоненты законопроекта считают, что он нацелен на телекомпанию TVN, входящую в американскую группу каналов Discovery. Это единственная польская телекомпания, подпадающая под действие потенциального закона.

Популярный новостной телеканал TVN24 известен своей критической позицией по отношению к польскому правительству.

Законопроект вызвал международную критику, особенно со стороны США, а также акции протеста в Польше. Discovery угрожал подать международный иск в арбитражный суд против Польши.

Дуда обратился в парламент с предложением разработать более приемлемые законодательные меры для ограничения участия иностранных компаний в польских медиа. По словам президента, одним из аргументов для вето стало соглашение о взаимных экономических и торговых отношениях с США, а также важность обеспечения плюрализма СМИ и свободы слова.

Дуда сказал, что он в целом считает разумным ограничение иностранного владения СМИ, но что любое регулирование должно касаться будущих инвестиций в сектор, а не текущих владельцев.

Как отмечается, этот шаг Дуды позволяет Польше – члену НАТО избежать потенциально взрывоопасного конфликта с США в период повышенной напряженности в Восточной Европе на фоне агрессивности России.

Временный поверенный в делах США в Варшаве Бикс Алиу поблагодарил Дуду в Twitter "за лидерство и приверженность общим демократическим ценностям, а также за защиту инвестиционного климата в Польше".

  • 7 октября Конституционный трибунал Польши решил, что некоторые законы и судебные постановления Евросоюза противоречат основному закону Польши. В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения.
  • Тысячи людей в Польше вышли на протесты против решения Конституционного трибунала, опасаясь выхода страны из ЕС. 
  • Еврокомиссар заявила, что ЕС начнет рушиться, если не ответит на решение Конституционного суда Польши.
  • 22 декабря Еврокомиссия запустила дисциплинарную процедуру против Польши из-за возможного нарушения ею договоров ЕС в связи с решением конституционного суда страны.
Наталия Медведева
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свобода слова польша анджей дуда
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