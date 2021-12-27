Дуда ветировал законопроект о медиа, который критиковали в Польше и США

Президент Польши Анджей Дуда ветировал законопроект о медиа, который вызвал критику, прежде всего со стороны США. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Законопроект о медиа, принятый недавно польским парламентом, запрещал любой неевропейской организации владеть более 49% в польских теле- или радиовещательных компаниях.

Проект закона запрещал выдавать лицензии на вещание компаниям со штаб-квартирой или регистрацией за пределами Европейской экономической зоны.

Оппоненты законопроекта считают, что он нацелен на телекомпанию TVN, входящую в американскую группу каналов Discovery. Это единственная польская телекомпания, подпадающая под действие потенциального закона.

Популярный новостной телеканал TVN24 известен своей критической позицией по отношению к польскому правительству.

Законопроект вызвал международную критику, особенно со стороны США, а также акции протеста в Польше. Discovery угрожал подать международный иск в арбитражный суд против Польши.

Дуда обратился в парламент с предложением разработать более приемлемые законодательные меры для ограничения участия иностранных компаний в польских медиа. По словам президента, одним из аргументов для вето стало соглашение о взаимных экономических и торговых отношениях с США, а также важность обеспечения плюрализма СМИ и свободы слова.

Дуда сказал, что он в целом считает разумным ограничение иностранного владения СМИ, но что любое регулирование должно касаться будущих инвестиций в сектор, а не текущих владельцев.

Как отмечается, этот шаг Дуды позволяет Польше – члену НАТО избежать потенциально взрывоопасного конфликта с США в период повышенной напряженности в Восточной Европе на фоне агрессивности России.

Временный поверенный в делах США в Варшаве Бикс Алиу поблагодарил Дуду в Twitter "за лидерство и приверженность общим демократическим ценностям, а также за защиту инвестиционного климата в Польше".

7 октября Конституционный трибунал Польши решил, что некоторые законы и судебные постановления Евросоюза противоречат основному закону Польши. В Еврокомиссии заявили, что решение вызывает серьезные опасения.

Тысячи людей в Польше вышли на протесты против решения Конституционного трибунала, опасаясь выхода страны из ЕС.

Еврокомиссар заявила, что ЕС начнет рушиться, если не ответит на решение Конституционного суда Польши.

22 декабря Еврокомиссия запустила дисциплинарную процедуру против Польши из-за возможного нарушения ею договоров ЕС в связи с решением конституционного суда страны.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.