Дуда ветировал законопроект о медиа, который критиковали в Польше и США
Президент Польши Анджей Дуда ветировал законопроект о медиа, который вызвал критику, прежде всего со стороны США. Об этом сообщает Reuters.
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Законопроект о медиа, принятый недавно польским парламентом, запрещал любой неевропейской организации владеть более 49% в польских теле- или радиовещательных компаниях.
Проект закона запрещал выдавать лицензии на вещание компаниям со штаб-квартирой или регистрацией за пределами Европейской экономической зоны.
Оппоненты законопроекта считают, что он нацелен на телекомпанию TVN, входящую в американскую группу каналов Discovery. Это единственная польская телекомпания, подпадающая под действие потенциального закона.
Популярный новостной телеканал TVN24 известен своей критической позицией по отношению к польскому правительству.
Законопроект вызвал международную критику, особенно со стороны США, а также акции протеста в Польше. Discovery угрожал подать международный иск в арбитражный суд против Польши.
Дуда обратился в парламент с предложением разработать более приемлемые законодательные меры для ограничения участия иностранных компаний в польских медиа. По словам президента, одним из аргументов для вето стало соглашение о взаимных экономических и торговых отношениях с США, а также важность обеспечения плюрализма СМИ и свободы слова.
Дуда сказал, что он в целом считает разумным ограничение иностранного владения СМИ, но что любое регулирование должно касаться будущих инвестиций в сектор, а не текущих владельцев.
Как отмечается, этот шаг Дуды позволяет Польше – члену НАТО избежать потенциально взрывоопасного конфликта с США в период повышенной напряженности в Восточной Европе на фоне агрессивности России.
Временный поверенный в делах США в Варшаве Бикс Алиу поблагодарил Дуду в Twitter "за лидерство и приверженность общим демократическим ценностям, а также за защиту инвестиционного климата в Польше".
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