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Двое полицейских подали в суд на Трампа – они пострадали во время атаки на Капитолий

31.03.2021, 21:39
Двое полицейских подали в суд на Трампа – они пострадали во время атаки на Капитолий - Фото
Захват Капитолия сторонниками Трампа (фото - ЕРА)

Два офицера полиции Капитолия США, дежурившие во время беспорядков 6 января, подали в суд на Дональда Трампа, обвинив 45-го президента в подстрекательстве толпы, которая травмировала многих полицейских. Об этом сообщает Bloomberg.

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Офицеры Джеймс Блассингейм и Сидни Хемби утверждают, что протестующие атаковали их с помощью аэрозольных химикатов – перцового и слезоточивого газа, которые обожгли их глаза и кожу. 

Кроме того, они избили Блассингейма и выкрикивали в его адрес расовые оскорбления.

Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Вашингтона, помимо телесных повреждений, полученных во время беспорядков, Блассингейм продолжает испытывать депрессию.

Как сообщается, по искам офицеры добиваются денежного возмещения ущерба, в связи с тем, что Трамп, по их мнению, выступает пособником в нападении, нанесении побоев и причинении эмоционального стресса.

Как отмечает Bloomberg, юристы давно прогнозировали волну частных судебных исков против Трампа и других по поводу насилия в Капитолии. Судебные иски открывают перспективу длительного процесса расследования, которое может выявить новые доказательства роли Трампа в провоцировании нападения.

В феврале демократ из Миссисипи Бенни Томпсон подал первый крупный иск в связи с беспорядками, заявив, что Трамп и его адвокат Руди Джулиани сговорились спровоцировать нападение на Капитолий.

Второй иск против Трампа подал в начале марта демократ из Калифорнии Эрик Свалвелл, утверждая, что 45-й президент спровоцировал толпу у Капитолия.

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Наталия Медведева
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