Два спутника РФ преследуют спутник-шпион США: может быть опасно

Спутник (иллюстративное фото - depositphotos.com)

Два российских спутника преследуют шпионский спутник США. Об этом сообщил командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд, передает Business Insider.

По словам военного, российские спутники находятся в пределах 100 миль (около 160 километров) от американского спутника.

"Это необычное и тревожное поведение, которое может создать опасную ситуацию в космосе. США считают, что эти действия не характеризуют (РФ, - ред.) как ответственную космическую державу", - сказал генерал Рэймонд.

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Военный объяснил: "в любой другой сфере" подобные шаги "интерпретируются как потенциально угрожающее поведение". Генерал добавил, что Москву уже известили по дипломатическим каналам об озабоченности инцидентом в Вашингтоне.

Российское посольство в США не ответило на запрос Business Insider о комментарии.

В ноябре 2019-го Россия запустила спутник, который на орбите выпустил еще один спутник. Они работали в паре, подобно "спутникам-инспекторам".

18 декабря Конгресс США одобрил создание космических войск, законопроект вошел в оборонный бюджет США на 2020 год. 15 января 2020-го их возглавил Джон Рэймонд.

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