Два спутника РФ преследуют спутник-шпион США: может быть опасно

Два российских спутника преследуют шпионский спутник США. Об этом сообщил командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд, передает Business Insider.
По словам военного, российские спутники находятся в пределах 100 миль (около 160 километров) от американского спутника.
"Это необычное и тревожное поведение, которое может создать опасную ситуацию в космосе. США считают, что эти действия не характеризуют (РФ, - ред.) как ответственную космическую державу", - сказал генерал Рэймонд.
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Военный объяснил: "в любой другой сфере" подобные шаги "интерпретируются как потенциально угрожающее поведение". Генерал добавил, что Москву уже известили по дипломатическим каналам об озабоченности инцидентом в Вашингтоне.
Российское посольство в США не ответило на запрос Business Insider о комментарии.
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