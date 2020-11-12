"Движемся к темным временам". В Швеции ужесточают карантин – готовят алкогольный запрет

В Швеции думают над ужесточением коронавирусного карантина – хотят запретить продажу алкоголя в барах и ресторанах после 22:00

Правительство Швеции планирует запретить продажу алкоголя после 22:00 в барах, ресторанах и ночных клубах. Это решение хотят принять для сдерживания COVID-19. Об этом заявил премьер страны Стефан Левен, сообщает The Local.

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Левен предупреждает, что слишком многие люди расслабились, когда дело дошло до выполнения рекомендаций по противодействию коронавирусу: "Мы движемся к темным временам, если говорить о распространении инфекции... Каждое принятое нами решение имеет значение". Также премьер страны не исключает ужесточения локдауна, включая возможное ограничение количества людей, которые могут собраться вместе.

Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен назвала пабы и бары "средой повышенного риска" не только потому, что там встречаются люди, а поскольку их бдительность ослабляется под воздействием алкоголя.

Сейчас в стране пройдут консультации, а затем новые ограничения, возможно, утвердит парламент. Если их примут, то они станут обязательными к исполнению.

В начале лета госэпидемиолог Андерс Тегнелл, который стоит за шведской эпидмоделью при пандемии, признал, что "нужен был более жесткий карантин". Позднее он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.

Местные исследования показывают, что около 80% шведов изменили свое поведение в результате рекомендаций. Они больше работают из дома и/или ограничивают социальные контакты, но не под страхом штрафов или санкций, а добровольно.

3 ноября сообщалось, что Швеция вводит новые ограничения после того, как количество ежедневных случаев коронавируса стало рекордным. Однако, как и в начале вспышки весной, страна не намерена вводить жесткий локдаун.

Владислав Сердюк

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