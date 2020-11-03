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В Швеции "очень серьезная ситуация" с COVID-19, но жесткого карантина снова не будет

03.11.2020, 19:07
В Швеции
Фото: EPA

Все новые меры, в основном, носят добровольный характер

Швеция вводит новые ограничения после того, как количество ежедневных случаев коронавируса стало рекордным. Однако, как и в начале вспышки весной, страна не намерена вводить жесткий локдаун. Об этом сообщает Bloomberg.

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Премьер-министр Стефан Левен, выступая перед журналистами во вторник, сказал, что Швеция столкнулась с "очень серьезной ситуацией", которая требует более жестких мер для борьбы с вирусом. Количество свободных коек интенсивной терапии стремительно сокращается, предупредил он.

В прошлую пятницу в Швеции было зарегистрировано 4062 новых случая коронавируса. По состоянию на вторник вирусом заразились 134 532 человека, 5969 человек умерли.

Новые меры требуют от шведов:

- избегать физического контакта с людьми, кроме тех, с кем они живут в одном доме;

- избегать закрытых помещений с большим числом людей внутри;

- избегать вечеринок, свадеб, похорон и подобных мероприятий;

- работодатели должны гарантировать, что сотрудники, которые могут работать из дома, будут переведены на удаленный режим.

BBC уточняет, что Швеция ограничила число людей, которые могут сидеть за одним столом в кафе или ресторане, восемью посетителями.

Сейчас число умерших от коронавируса (5969 человек) в Швеции намного выше, чем в соседних странах. В отличие от них, Швеция никогда не вводила общенациональную изоляцию.

  • В начале лета госэпидемиолог Андерс Тегнелл, который стоит за шведской эпидмоделью при пандемии, признал, что "нужен был более жесткий карантин". Позднее он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.
  • Местные исследования показывают, что около 80% шведов изменили свое поведение в результате рекомендаций. Они больше работают из дома и/или ограничивают социальные контакты, но не под страхом штрафов или санкций, а добровольно.
Вадим Ребрина
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