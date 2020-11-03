В Швеции "очень серьезная ситуация" с COVID-19, но жесткого карантина снова не будет

Все новые меры, в основном, носят добровольный характер

Швеция вводит новые ограничения после того, как количество ежедневных случаев коронавируса стало рекордным. Однако, как и в начале вспышки весной, страна не намерена вводить жесткий локдаун. Об этом сообщает Bloomberg.

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Премьер-министр Стефан Левен, выступая перед журналистами во вторник, сказал, что Швеция столкнулась с "очень серьезной ситуацией", которая требует более жестких мер для борьбы с вирусом. Количество свободных коек интенсивной терапии стремительно сокращается, предупредил он.

В прошлую пятницу в Швеции было зарегистрировано 4062 новых случая коронавируса. По состоянию на вторник вирусом заразились 134 532 человека, 5969 человек умерли.

Новые меры требуют от шведов:

- избегать физического контакта с людьми, кроме тех, с кем они живут в одном доме;

- избегать закрытых помещений с большим числом людей внутри;

- избегать вечеринок, свадеб, похорон и подобных мероприятий;

- работодатели должны гарантировать, что сотрудники, которые могут работать из дома, будут переведены на удаленный режим.

BBC уточняет, что Швеция ограничила число людей, которые могут сидеть за одним столом в кафе или ресторане, восемью посетителями.

Сейчас число умерших от коронавируса (5969 человек) в Швеции намного выше, чем в соседних странах. В отличие от них, Швеция никогда не вводила общенациональную изоляцию.

В начале лета госэпидемиолог Андерс Тегнелл, который стоит за шведской эпидмоделью при пандемии, признал, что "нужен был более жесткий карантин". Позднее он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.

Местные исследования показывают, что около 80% шведов изменили свое поведение в результате рекомендаций. Они больше работают из дома и/или ограничивают социальные контакты, но не под страхом штрафов или санкций, а добровольно.

Вадим Ребрина

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