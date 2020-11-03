В Швеции "очень серьезная ситуация" с COVID-19, но жесткого карантина снова не будет
Все новые меры, в основном, носят добровольный характер
Швеция вводит новые ограничения после того, как количество ежедневных случаев коронавируса стало рекордным. Однако, как и в начале вспышки весной, страна не намерена вводить жесткий локдаун. Об этом сообщает Bloomberg.
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Премьер-министр Стефан Левен, выступая перед журналистами во вторник, сказал, что Швеция столкнулась с "очень серьезной ситуацией", которая требует более жестких мер для борьбы с вирусом. Количество свободных коек интенсивной терапии стремительно сокращается, предупредил он.
В прошлую пятницу в Швеции было зарегистрировано 4062 новых случая коронавируса. По состоянию на вторник вирусом заразились 134 532 человека, 5969 человек умерли.
Новые меры требуют от шведов:
- избегать физического контакта с людьми, кроме тех, с кем они живут в одном доме;
- избегать закрытых помещений с большим числом людей внутри;
- избегать вечеринок, свадеб, похорон и подобных мероприятий;
- работодатели должны гарантировать, что сотрудники, которые могут работать из дома, будут переведены на удаленный режим.
BBC уточняет, что Швеция ограничила число людей, которые могут сидеть за одним столом в кафе или ресторане, восемью посетителями.
Сейчас число умерших от коронавируса (5969 человек) в Швеции намного выше, чем в соседних странах. В отличие от них, Швеция никогда не вводила общенациональную изоляцию.
- В начале лета госэпидемиолог Андерс Тегнелл, который стоит за шведской эпидмоделью при пандемии, признал, что "нужен был более жесткий карантин". Позднее он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.
- Местные исследования показывают, что около 80% шведов изменили свое поведение в результате рекомендаций. Они больше работают из дома и/или ограничивают социальные контакты, но не под страхом штрафов или санкций, а добровольно.
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