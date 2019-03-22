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22.03.2019, 10:55

В Афганистане погибли два военнослужащих США

В Афганистане погибли два военнослужащих США - Фото
Фото: EPA

Имена бойцов контингента НАТО не называются

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Двое американских военнослужащих погибли в Афганистане при выполнении боевого задания. Об этом сообщила пресс-служба миссии НАТО Resolute Support.

Минобороны США не называет имена погибших военнослужащих до того момента, как об их смерти сообщат родственникам.

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Сейчас численность воинского контингента НАТО в Афганистане составляет 14 000 человек.

17 марта в Афганистане убили 60-летнего репортера Султана Махмуда Киркхву. Ответственность за убийство журналиста в Афганистане взяла на себя экстремистская группировка, которая входит в террористическую организацию Исламское государство. Репортера застрелили 15 марта в восточной афганской провинции Хост.

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Теги: афганистан, потери
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