Экс-главу Nissan могли вывезти из Японии в музыкальном футляре

Карлос Гон (фото - ЕРА)

В Турции арестованы семь человек, которые предположительно помогли бывшему главе Nissan Карлосу Гону сбежать из Японии в Ливан. Об этом сообщает ВВС.

В частности, задержаны четыре летчика, менеджер грузовой компании и два работника аэропорта.

Частный самолет Госна приземлился в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, вылетев из японской Осаки. Самолет был отправлен в ангар, из которого позже другой самолет вылетел в Бейрут.

При этом турецкой пограничной полиции не сообщили, что Гон находится в самолете, он не был зарегистрирован на въезде или выезде из страны.

Hurriyet со ссылкой на источники пишет, что Гон сбежал, спрятавшись в большом футляре для музыкального инструмента, хотя его жена назвала эту информацию "выдумкой".

31 декабря сообщалось, что бывший глава Nissan сбежал из Японии в Ливан. Гон должен был предстать перед судом по обвинению в присвоении принадлежащих Nissan $4,9 млн, он вышел на свободу под залог почти в $14 млн.