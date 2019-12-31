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Предновогодний побег: экс-глава Nissan сбежал из Японии в Ливан

Предновогодний побег: экс-глава Nissan сбежал из Японии в Ливан - Фото
Карлос Гон (Фото: EPA)
31.12.2019, 22:41

Карлос Гон заявил, что избежал несправедливости и политического преследования

Бывший председатель Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан, сообщает Euronews.

Гон должен был предстать перед судом по обвинению в присвоении принадлежащих Nissan $4,9 млн, он вышел на свободу под залог почти в $14 млн.

Гон заявил, что сейчас он находится в Ливане и больше "не будет заложником несправедливой японской судебной системы". Он настаивает, что не сбежал от правосудия, а "избежал несправедливости и политического преследования".

Адвокат Гона заявил, что ошарашен и не даже знает, может ли сейчас связаться с клиентом, сообщает BBC.

Гон родом из Ливана, и у него есть гражданство Франции, Ливана и Бразилии.

  • Гона арестовали в ноябре 2018-го в Японии по обвинению в финансовых махинациях на посту в Nissan. Прокуроры обвиняют его в присвоении примерно $5 млн. Также экс-главу Nissan заподозрили в использовании льгот компании в личных целях.
  • После этого он покинул свои посты председателя правления в Nissan, Mitsubishi и Renault.
  • 8 марта 2019-го акционеры Nissan Motor Co решили исключить Гона из состава совета директоров.
  • Сам экс-глава автомобильного концерна утверждает, что его арестовали из-за заговора и предательства топ-менеджеров Nissan.
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Nissan Карлос Гон
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