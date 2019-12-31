Предновогодний побег: экс-глава Nissan сбежал из Японии в Ливан

Карлос Гон (Фото: EPA)

Бывший председатель Nissan Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан, сообщает Euronews.

Гон должен был предстать перед судом по обвинению в присвоении принадлежащих Nissan $4,9 млн, он вышел на свободу под залог почти в $14 млн.

Гон заявил, что сейчас он находится в Ливане и больше "не будет заложником несправедливой японской судебной системы". Он настаивает, что не сбежал от правосудия, а "избежал несправедливости и политического преследования".

Адвокат Гона заявил, что ошарашен и не даже знает, может ли сейчас связаться с клиентом, сообщает BBC.

Гон родом из Ливана, и у него есть гражданство Франции, Ливана и Бразилии.