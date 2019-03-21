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21.03.2019, 20:49

Экс-президента Бразилии задержали по делу о коррупции

Экс-президента Бразилии задержали по делу о коррупции - Фото
Мишел Темер (фото - EPA)

В Бразилии против Мишела Темера ведется десять различных дел

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В Рио-де-Жанейро полиция задержала бывшего президента Бразилии Мишела Темера в рамках широкомасштабного антикоррупционного расследования. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на бразильские СМИ.

Отмечается, что бывшего главу государства, чей срок полномочий истек в декабре 2018 года, задержали по обвинению в получении взяток за предоставление государственных контрактов. Сам политик в телефонном разговоре с одним из местных журналистов назвал свое задержание "варварством".

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По данным агентства KNA, Темера подозревают в получении взятки в один миллион бразильских реалов (около 239 тысяч евро) за контракты в рамках работ по возведению третье энергоблока на бразильской АЭС Angra. Расследование коррупционного скандала получило название "Операция автомойка". В рамках этого же дела уже осужден еще один бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, получивший 12 лет тюремного заключения.

В Бразилии против Мишела Темера ведется десять различных дел. Его подозревают в коррупции, отмывании денег, препятствовании правосудию, создании преступного сообщества. С момента окончания его полномочий Темер лишился иммунитета.

19 марта сообщалось, что президент Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда уходит в отставку на фоне скандала о коррупции, которая, по мнению следствия, помогла Токио получить право на проведение Олимпиады в 2020 году.

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Теги: коррупция, Бразилия, президент, Мишел Темер
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