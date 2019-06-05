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05.06.2019, 22:18

Экс-пропагандист Аль-Каиды основал антиджихадистский журнал

Экс-пропагандист Аль-Каиды основал антиджихадистский журнал - Фото
Иллюстративное фото: EPA

После четырех лет в тюрьме Джесси Мортон уверяет, что перевоспитался

Бывший главный пропагандист террористической организации Аль-Каида Джесси Мортон запускает новый антиджихадистский журнал. Об этом сообщает Голос Америки.

В 2009 году Мортон, использовавший тогда мусульманское имя Юнус Абдулла Мухаммед, участвовал в запуске первого исламистского онлайн-журнала Jihad Recollections, который оказал сильное влияние на многих молодых джихадистов.

Глянцевое издание, делавшее упор на визуальные образы и дизайн, прозвали Vanity Fair для Аль-Каиды. Впоследствии у него появились подражатели, в том числе Inspire Аль-Каиды и Dabiq и Rumiyyah Исламского государства.

В первом выпуске Inspire была скандально известная статья "Собери бомбу на маминой кухне". Во втором читателей учили, как превратить внедорожник в "газонокосилку" для истребления мирных жителей.

Сообщается, что проведя четыре года в тюрьме по обвинениям в терроризме, Мортон осознал, что его издание подтолкнуло людей к насилию.

И теперь Мортон представит новый журнал, призванный стать альтернативой "тем, кто пропагандирует ненависть и экстремистские трактовки": 39-страничное издание под названием Ahul Taqwa, что переводится с арабского как "сознательные люди".

28 мая сообщалось, что главный подозреваемый в организации взрыва в центре Лиона 24 мая купил детали для самодельного взрывного устройства в интернет-магазине Amazon. 

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Теги: пропаганда, терроризм, аль-каида
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