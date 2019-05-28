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28.05.2019, 11:44

Лионский подрывник купил детали для бомбы на Amazon - Le Parisien

Лионский подрывник купил детали для бомбы на Amazon - Le Parisien - Фото
Лион, Франция. Место взрыва (фото - EPA)

Товары курьер доставил подозреваемому в теракте прямо домой, пишет издание

Главный подозреваемый в организации взрыва в центре Лиона 24 мая купил детали для самодельного взрывного устройства в интернет-магазине Amazon. Об этом сообщает французское издание Le Parisien со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Сказано, что 24-летний алжирец Мохамед Хишем М. со своего аккаунта заказал батарейки, микросхемы, перекись водорода и ацетон.

Отмечается, что задержанный немногословен и следователи еще не выяснили мотивы преступления. Также нет доказательств его вовлеченности в радикальный ислам.

24 мая в центре Лиона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. Несколько источников сообщили об отправленной посылкой бомбе. Подозреваемых задержали. Один из них - 24-летний студент.

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Теги: Лион, взрыв, Amazon, франция, терроризм
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