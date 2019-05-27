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27.05.2019, 17:57

Взрыв в Лионе: подозреваемые задержаны

Взрыв в Лионе: подозреваемые задержаны - Фото
Фото: twitter.com/Place_Beauvau

Один из задержанных - 24-летний студент

Правоохранители Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе, прозвучавший 24 мая и в результате которого получили ранения 13 человек. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Вскоре прокуратура Франции сообщила о втором задержанном - им оказался 24-летний студент.

24 мая в пешеходной зоне в центре Лиона прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, в том числе восьмилетняя девочка. 11 раненых госпитализировали. Несколько источников сообщили о бомбе, которая была отправлена в посылке.

17 мая в Старобельске Луганской области в помещении филиала Приватбанка человек подорвал гранату. Он погиб. Шесть человек получили ранения. 

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Теги: Лион, взрыв
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