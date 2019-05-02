Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.05.2019, 09:21

Экс-сотрудник ЦРУ признался в шпионаже на Китай

Экс-сотрудник ЦРУ признался в шпионаже на Китай - Фото
Фото: скриншот видео

По данным минюста США, 54-летний Джерри Ли ушел из ЦРУ в 2007 году и переехал в Гонконг, где его завербовали китайские разведчики

Реклама
Реклама

Бывший сотрудник ЦРУ признал свою вину в шпионаже на Китай. Об этом сообщает Би-би-си.

В министерстве юстиции США сообщили, что возможно этот случай связан с раскрытием сети американских шпионов.

Реклама

54-летний Джерри Ли ушел из ЦРУ в 2007 году и переехал в Гонконг, где его завербовали китайские разведчики.

По информации обвинения, американскому гражданину затем платили за информацию об американских тайных агентах.

"Благодаря этому с 2010 по 2012 год Китай сумел раскрыть сеть информаторов. Около 20 информаторов были казнены или отправлены в тюрьму. Это стало одной из главных неудач американской разведки за последние годы", - отмечается в сообщении.

1 марта 2019 года в Швеции арестовали сотрудника технологической компании по подозрению в шпионаже в пользу России.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Китай, США, шпионаж, цру, Джерри Ли
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 