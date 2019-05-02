Экс-сотрудник ЦРУ признался в шпионаже на Китай

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Бывший сотрудник ЦРУ признал свою вину в шпионаже на Китай. Об этом сообщает Би-би-си.

В министерстве юстиции США сообщили, что возможно этот случай связан с раскрытием сети американских шпионов.

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54-летний Джерри Ли ушел из ЦРУ в 2007 году и переехал в Гонконг, где его завербовали китайские разведчики.

По информации обвинения, американскому гражданину затем платили за информацию об американских тайных агентах.

"Благодаря этому с 2010 по 2012 год Китай сумел раскрыть сеть информаторов. Около 20 информаторов были казнены или отправлены в тюрьму. Это стало одной из главных неудач американской разведки за последние годы", - отмечается в сообщении.

1 марта 2019 года в Швеции арестовали сотрудника технологической компании по подозрению в шпионаже в пользу России.