Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.05.2019, 02:46

Экс-юрист Трампа прибыл отбывать срок в одну из ТОП-тюрем США

Экс-юрист Трампа прибыл отбывать срок в одну из ТОП-тюрем США - Фото
Фото: EPA

Майклу Коэну придется три года косить лужайки или убирать комнаты для свиданий

Реклама
Реклама

6 мая бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн прибыл в тюрьму для отбывания наказания. Коэн будет отбывать наказание в Нью-Йорке в тюрьме обычного режима. Об этом сообщает Голос Америки.

Издание Forbes ранее включало тюрьму Отисвилль, где будет отбывать наказание Коэн, в перечень "10 самых удобных тюрем Америки".

Реклама

"Еще много нужно сказать и я жду день, когда смогу рассказать всю правду", - сказал Коэн, выходя из своей квартиры в Нью-Йорке, перед тем, как поехать в тюрьму.

Отмечается, что по прибытии в тюрьму, Коэн пройдет медицинский и психиатрический осмотр и ему будет назначена работа - что-то наподобие кошения газонов или уборки в комнате для свиданий. 

В тюрьме Отисвилль около 115 заключенных. Они спят на кроватях в залах - бараках, а не в одноместных или двухместных камерах, как на объектах более строгого режима.

Коэн в декабре признал вину в даче ложных показаний Конгресса по проекту строительства офисного центра кампании Трампа в Москве и нарушении правил финансирования политических кампаний, осуществляя выплаты женщинам от имени Трампа, и был приговорен к трем годам заключения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Майкл Коэн, дональд трамп, тюрьма
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 