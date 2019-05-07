Экс-юрист Трампа прибыл отбывать срок в одну из ТОП-тюрем США

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6 мая бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн прибыл в тюрьму для отбывания наказания. Коэн будет отбывать наказание в Нью-Йорке в тюрьме обычного режима. Об этом сообщает Голос Америки.

Издание Forbes ранее включало тюрьму Отисвилль, где будет отбывать наказание Коэн, в перечень "10 самых удобных тюрем Америки".

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"Еще много нужно сказать и я жду день, когда смогу рассказать всю правду", - сказал Коэн, выходя из своей квартиры в Нью-Йорке, перед тем, как поехать в тюрьму.

Отмечается, что по прибытии в тюрьму, Коэн пройдет медицинский и психиатрический осмотр и ему будет назначена работа - что-то наподобие кошения газонов или уборки в комнате для свиданий.

В тюрьме Отисвилль около 115 заключенных. Они спят на кроватях в залах - бараках, а не в одноместных или двухместных камерах, как на объектах более строгого режима.

Коэн в декабре признал вину в даче ложных показаний Конгресса по проекту строительства офисного центра кампании Трампа в Москве и нарушении правил финансирования политических кампаний, осуществляя выплаты женщинам от имени Трампа, и был приговорен к трем годам заключения.