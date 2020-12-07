Эксперименты с пандемией прекращены. Швеция вводит жесткий карантин

В Швеции решили отказаться от борьбы с пандемией коронавируса с помощью добровольных мер и вводят строгий карантин. Об этом сообщает WSJ.

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Такое решение правительство приняло в связи со значительным увеличением заболевших COVID-19, ростом числа госпитализаций и смертей.

Как сообщается, шведы вступают в зиму с ограничениями.

Введен запрет на массовые собрания – собираться в группы более восьми человек не разрешено. Это повлекло за собой закрытие кинотеатров и развлекательных учреждений.

Правительство ограничило продажу алкоголя – его запрещено продавать после 22:00.

Также в стране решено закрыть школы.

Количество летальных случаев от COVID-19 в Швеции превысило 7000 жертв, тогда как у ее ближайших соседей эти цифры значительно меньше: в Дании – менее 900, в Норвегии менее 400, в Финляндии – менее 450 человек умерли от коронавируса за все время панденмии.

В начале лета госэпидемиолог Андерс Тегнелл, который стоит за шведской эпидмоделью при пандемии, признал, что "нужен был более жесткий карантин". Позднее он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.

3 ноября сообщалось, что Швеция вводит новые ограничения после того, как количество ежедневных случаев коронавируса стало рекордным. Однако в стране не планировали вводить жесткий локдаун.

Наталия Медведева

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