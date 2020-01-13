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Эксперты оценили возможность падения иранского режима

Эксперты оценили возможность падения иранского режима - Фото
Фото: ЕРА
13.01.2020, 20:08

В Конституции Ирана предусмотрена процедура отзыва аятоллы с должности

Убийство иранского генерала Кассема Сулеймани и катастрофа украинского самолета под Тегераном существенно пошатнули позиции Корпуса стражей исламской революции (КСИР), однако в целом иранский режим имеет достаточный запас прочности. Такие мнения экспертов-востоковедов приводит ВВС Украина в своем материале.

При этом преподаватель Института международных отношений КНУ Александр Мишин считает возможным отправить в отставку аятоллу Али Хаменеи, который фактически управляет Ираном с 1989 года.

"Гнев улицы сейчас адресуется верховному лидеру Али Хаменеи. Может возникнуть консенсус элит, что пора отправить 80-летнего Хаменеи на пенсию", - предполагает Мишин.

Президент Ирана имеет гораздо меньше полномочий по сравнению с рахбаром – духовным лидером мусульман.

Мишин напоминает, что в Конституции Ирана предусмотрена процедура отзыва рахбара с должности. Но даже если это произойдет, это не будет означать конца иранского режима, который является "очень адаптивным к изменениям среды".

Директор Института востоковедения НАН Украины Александр Богомолов отмечает, что поражение самолета ракетой бросило большую тень на КСИР, еще более мощным ударом было убийство Сулеймани.

"Однако у правящего режима в Иране много ресурсов для выживания. Протесты происходят не впервые, и призывы против Хаменеи звучат не впервые. Этот режим будет разрушаться и деградировать постепенно, так быстро его сбросить, как избавились от Януковича, не получится", - отмечает Богомолов.

Эксперты говорят, что иранская молодежь болезненно реагирует на высокую безработицу и критическое экономическое положение страны, сложившиеся в результате использования больших ресурсов на военные нужды страны.

В этот же день, 11 января, когда Иран признал, что его военные сбили украинский Боинг, в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить протест против действий своего правительства.

Сегодня СМИ сообщили, что иранская полиция и спецслужбы использовали боевые патроны и слезоточивый газ против протестующих. 

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али хаменеи Иран Ближний Восток аятолла
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