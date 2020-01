Разгон протестов в Иране: применили газ и боевые патроны - видео

Протесты в Иране (Фото: коллаж Liga.net)

Иранская полиция и спецслужбы использовали боевые патроны и слезоточивый газ против протестующих. Об этом сообщает Associated Press.

Протесты продолжаются второй день по всей стране, после того, как руководство Ирана признало, что украинский лайнер был сбит ракетой ПВО.

Видео, присланные в Центр по правам человека в Иране и верифицированные AP, показывают, как разбегается толпа демонстрантов после того, как в нее попадает емкость со слезоточивым газом.

На другом видео несут женщину, на земле виден кровавый след. Окружающие ее люди кричат, что она была ранена в ногу боевым зарядом.

На фотографиях и видео после инцидента видны лужи крови на тротуаре.

В соцсетях пользователи выкладывают видео разгона демонстрантов:

Iranian mulla terrorists again started to killing innocent iranian People



People in Iran need coverage from Main stream media around the world. everyone most hear their voice



These are the real Iranians whom the Western media ignores.



Please RT And share#IranProtests #Iran pic.twitter.com/609ZQkBvyp - Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) 12 января 2020 г.

Силы Басидж (ополчение КСИР) разворачиваются на улицах Тегерана:

These terrorists are #Basij militias of #IRGC Terrorist Organization which are deployed to streets of #Tehran to brutally suppress #IranProtests2020. They can be seen here in Navvab highway near #AzadiStreet. pic.twitter.com/oYr9BKeTuw — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 13 января 2020 г.

Кровь на тротуаре и мужчина из Басидж, предположительно стрелявший в женщину:

#BreakingNews



Iranian mulla terrorists again started to killing innocent iranian People



"It is the Basij militia that shot the woman"



People in Iran need coverage from Main stream media around the world. everyone most hear their voice



Please RT And share#IranProtests #Iran pic.twitter.com/jKy1hxqDsi — Amreen Nazanin Rajavi(Amy) (@Amreen__Rizvi) 12 января 2020 г.

Протестующие срывают баннер с портретом убитого США генерала Касема Сулеймани:

В декабре прошлого года в Иране прошла волна протестов, подавленных властями. Жертвами спецслужб стали, предположительно, до 1500 человек.

Начиная с 8 января, когда был сбит украинский Boeing 737, иранские власти официально заявляли о том, что причина трагедии – в неисправности двигателя самолета, а информацию о попадании ракеты называли "психологической атакой США".

11 января Корпус стражей исламской революции признался, что иранский военный якобы по ошибке сбил украинский Boeing.

В этот же день в Тегеране жители города вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против действий правительства Ирана, которое пыталось утаить информацию о том, что иранские военные сбили украинский самолет.

