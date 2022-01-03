Экстрадированный в США россиянин Клюшин может знать об операциях ГРУ – Bloomberg

Экстрадированный в США российский бизнесмен Владислав Клюшин может знать подробности о взломе серверов Демократической партии США в 2016 году и отравлении Сергея Скрипаля в 2018-ом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российской разведке.

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Как отмечается, 41-летний Клюшин имеет доступ к документам, касающимся российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году.

Эти документы, по данным источников, подтверждают, что взлом был осуществлен группой российской военной разведки ГРУ, которую американские компании по кибербезопасности окрестили Fancy Bear или APT28.

Источники утверждают, что США могут впервые получить подробные документальные доказательства попыток России повлиять на выборы.

Среди аргументов в пользу того, что Клюшин обладает ценной для США информацией является то, что его подчиненным в компании М13 был бывший сотрудник ГРУ Иван Ермаков. В 2018 году Ермаков был одним из обвиняемых во взломе компьютерных систем Демократической партии.

По информации источников, Клюшин имеет доступ к секретным записям и других операций ГРУ за рубежом: серии хакерских атак, а также отравления Новичком экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году.

Источники издания полагают, что Клюшин может передать эти данные американцам, чтобы улучшить свое положение в суде.

Адвокат Клюшина в Швейцарии Оливер Сирик сказал, что ему ничего не известно о том, какие документы могут иметь его клиент, если таковые имеются.

По словам Майкла Макфола, который был послом США в России при администрации Барака Обамы, экстрадиция Клюшина предполагает, что федеральные правоохранительные органы не отказались от преследования "радикального нарушения суверенитета США во время выборов 2016 года".

Он добавил, что экстрадиция Клюшина – серьезная проблема для правительства России.

"Это подчеркивает риск, с которым сталкиваются миллиардеры или другие лица, близкие к российскому государству, если они нарушили американские законы, а потом выехали за границу", – сказал Макфол.

19 декабря сообщалось, что Швейцария выдала США российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого подозревают в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.

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Наталия Медведева

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