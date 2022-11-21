Эрдоган намекнул на наземную военную операцию в Ираке и Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что военная операция против курдских военизированных формирований на севере Ирака и Сирии может не ограничиться воздушными ракетно-бомбовыми ударами. Его слова передает Daily Sabah.
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"Это не ограничивается только воздушной операцией. <...> Мы примем решение о том, какое количестве сухопутных сил необходимо, и предпримем соответствующий шаг", – подчеркнул он, добавив, что в войсках "проведут консультации".
Президент Турции не сказал прямо, что вторжение точно будет.
Эрдоган также сказал, что не согласовывает операцию с РФ или США: "И Байден, и Путин знают, что мы можем делать такие вещи в этом регионе в любое время".
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Он посетовал, что Россия не выполнила обязательства по "зачистке" отдельных районов Сирии "от террористов": "К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить".
В последние годы Турция провела три подобные операций в Сирии: "Щит Евфрата" (2016), "Оливковая ветвь" (2018) и "Источник мира" (2019), а также несколько (воздушных) – в Ираке.
- На начало ноября инфляция в Турции превысила 85,5% после понижения базовых ставок.
- В середине ноября Эрдоган пугал "безграничными последствиями" изоляции РФ, настаивал на диалоге с российским диктатором.
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