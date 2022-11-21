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Эрдоган намекнул на наземную военную операцию в Ираке и Сирии

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2022, 14:23
Эрдоган намекнул на наземную военную операцию в Ираке и Сирии - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что военная операция против курдских военизированных формирований на севере Ирака и Сирии может не ограничиться воздушными ракетно-бомбовыми ударами. Его слова передает Daily Sabah.

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"Это не ограничивается только воздушной операцией. <...> Мы примем решение о том, какое количестве сухопутных сил необходимо, и предпримем соответствующий шаг", – подчеркнул он, добавив, что в войсках "проведут консультации".

Президент Турции не сказал прямо, что вторжение точно будет.

СПРАВКА. Утром 20 ноября Турция начала военную операцию "Коготь-меч" – трансграничную воздушную кампанию против, по заявлениям Анкары, военизированного крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) и сирийских курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые "скрываются на границах Ирака и Сирии, откуда они планируют нападения на турецкую территорию". Она началась после теракта 13 ноября в Стамбуле "в соответствии с правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН". По данным МО Турции, удары нанесены на 140 км вглубь иракской и на 20 км – сирийской территории.

Эрдоган также сказал, что не согласовывает операцию с РФ или США: "И Байден, и Путин знают, что мы можем делать такие вещи в этом регионе в любое время".

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Он посетовал, что Россия не выполнила обязательства по "зачистке" отдельных районов Сирии "от террористов": "К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить".

В последние годы Турция провела три подобные операций в Сирии: "Щит Евфрата" (2016), "Оливковая ветвь" (2018) и "Источник мира" (2019), а также несколько (воздушных) – в Ираке.

Євген Пилипенко
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